Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü!

Erdinç Gülener ile evli olan Deniz Uğur büyük oğlunun doğum gününü kutladı. Deniz Uğur, Instagram hesabından çocuklarının pozlarını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.
Deniz Uğur’un ilk evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu var. Oyuncunun eski haber spikeri Reha Muhtar ile birlikteliğinden ise Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var. Oyuncunun çocuklarının son hali görenleri şaşırttı.
Çocukların, annelerinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizlerine görenler "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.
Reha Muhtar da zaman zaman ikizlerinin pozlarını paylaşıyor.
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