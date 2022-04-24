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Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü!

24.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu Deniz Uğur çocuklarıyla pozunu paylaştı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizlerini görenler "Kocaman olmuşlar" yorumları yağdırdı.

Erdinç Gülener ile evli olan Deniz Uğur büyük oğlunun doğum gününü kutladı. Deniz Uğur, Instagram hesabından çocuklarının pozlarını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Deniz Uğur’un ilk evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu var. Oyuncunun eski haber spikeri Reha Muhtar ile birlikteliğinden ise Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var. Oyuncunun çocuklarının son hali görenleri şaşırttı.

Ekran Alıntısı

Çocukların, annelerinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizlerine görenler "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.

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Reha Muhtar da zaman zaman ikizlerinin pozlarını paylaşıyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur
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