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Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.07.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, eşini ve eşinin birlikte yaşadığını ileri sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle öldüren ve 1 kişiyi yaralayan kişi, Muğla'da yakalandı.

Ören Mahallesi'nde bir evden tüfek sesi duyan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler evde 2'si kadın 3 kişiyi tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Emine Yalçın (38) ve Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve Aksoy'un annesi olduğu öğrenilen Gülperi Aksoy'un (51) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan ve hayatını kaybeden Emine Yalçın'ın eşi olduğu tespit edilen Erdal Yalçın (39) jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Muğla'nın Dalaman ilçesinde tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Zanlının ilk ifadesinde, bir süredir evinden ayrı yaşadığı eşi Emine Yalçın ile aralarında çıkan tartışma sırasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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cinayet jandarma karı koca tüfek

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