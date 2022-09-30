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Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis cezası

30.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan Zıbıncı (26), Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Ölen Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Baba Şirin, çıkacak hiçbir kararın kızlarını geri getirmeyeceğini belirterek, "Mahkemenin alacağı karar bizim için sadece teselli olacak. Biz kızımızdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Acıların en büyüğünü yaşıyoruz. İnsan bunu rüyasında bile görmek istemez ama biz bu kabusu ölene kadar yaşayacağız." dedi.

Anne Pervin Tokat ise kızına dünyanın kötülüklerini yeteri kadar anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Sanık Zıbıncı da savunmasında pişman olduğunu, olayı tasarlayarak yapmadığını söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Furkan Zıbıncı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Anne cezayı az buldu

Anne Pervin Tokat, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın cinayeti canavarca hisle ve tasarlayarak işlediğini belirterek verilen cezayı az bulduğunu, ağırlaştırılmış müebbet beklediklerini söyledi.

Tokat, "10 yıl olsa da beklerim ama onun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim." dedi.

- Olay

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olayın ardından tutuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmiş, duruşmada ise Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.​​​​​​​

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanık müebbet hapis aldı

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanık müebbet hapis aldı

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanık müebbet hapis aldı

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanık müebbet hapis aldı

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanık müebbet hapis aldı

Denizli'de, Şebnem Şirin'i öldüren sanık müebbet hapis aldı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dava duruşma Şebnem Şirin

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