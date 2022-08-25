DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
M.T'nin kullandığı 20 YA 694 plakalı otomobilin motor kısmından, Gerzele Mahallesi Ali Aygören Bulvarı'nda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
M.T, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı
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