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Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

22.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, pompalı tüfekle Osman Ç'yi yaraladığı belirlenen S.Z. ile ona yardım eden 4 kişiyi belirledi.

Ekipler, S.Z, O.B, K.Z, O.C. ile E.Ö'yü eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Osman Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta Osman Ç, 19 Haziran akşamı husumetlisi olduğu belirtilen S.Z'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Osman Ç. hastaneye kaldırılmış, şüpheli otomobille kaçmıştı.

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Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı
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Denizli silahlı saldırı

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Merkezefendi
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Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
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