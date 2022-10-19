Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Anne M.T'nin ilk ifadesinde, "aracını tamir etmesi için Kuzgun Deresi mevkisine çağırdığı Nazım Cirit'in aniden yere düşmesi üzerine korkuya kapıldığını, evine gidip oğlu M.A.T'yi aradığını, olay yerine giden oğlunun da polise ihbarda bulunduğunu" söylediği öğrenildi.

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