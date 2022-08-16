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Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

16.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.​​​​​​​

Tütün tarlasına giden tarım işçilerini taşıyan Mesut Nelik'in kullandığı 20 K 8503 plakalı traktör ile aynı yönde ilerleyen Azmi Türkben yönetimindeki 48 AIM 684 plakalı kamyonet, Hırka Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ve tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 11 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan 2 yolcuyu çıkardı.

Kale Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

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polis Tarım işçisi traktör hastane kaza

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