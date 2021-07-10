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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

10.07.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 30 arazöz ve iş makinelerinin kullanıldığı söndürme çalışmaları sürerken, yangının yayılım alanlarında yerleşim alanlarının bulunmadığı belirtildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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