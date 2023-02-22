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Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor Sakaryaspor maçında çirkin olaylar! Birçok taraftar gözaltında...

22.02.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı. İki takım seyircisi arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YAKALADI

GÜVENLİK GÜÇLERİ YAKALADI

Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporlu’yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi.

BİRÇOK TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

BİRÇOK TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

"BU BİZİM TARAFTARIMIZ DEĞİL"

"BU BİZİM TARAFTARIMIZ DEĞİL"

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Çok iyi niyetle organize edilmiş maçtı. Maçın ötesine geçen olaylar oldu. Bu bizim tarafımızdan değil. Tamamıyla fevri bir şekilde bireysel olarak birinin sahaya atlamasıyla. Bunu iki camiaya da mal etmemek lazım. Yaralanan yok. Kocaelispor’a yakışır şekilde ev sahipliği yaptık. Bu maçın amacı depremzedelerimize destek olabilmek, yaralarına merhem olabilmekti. İyi bir taraftar sayısı vardı iki tarafta da. O anlamda da ellerinden gelir depremzedelere ulaştırılacak. Ciddi bir felaket atlattık. Kolay değil. Dünya çapında böyle felaketlerin altından kalkabilecek ülke sayısı azdır."

"YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Biz ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden tüm fertlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin kültürü var bizde. Herkesin yaptığı yardımları Allah kabul etsin. İnşallah hepsi yerine, amacına ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor odaklı maç değildi. Kadrodaki bütün oyuncuları kullanmaya çalıştık. Herkesin süre bulması için elimizden geleni yapmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

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