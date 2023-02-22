Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor Sakaryaspor maçında çirkin olaylar! Birçok taraftar gözaltında...

"BU BİZİM TARAFTARIMIZ DEĞİL"

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Çok iyi niyetle organize edilmiş maçtı. Maçın ötesine geçen olaylar oldu. Bu bizim tarafımızdan değil. Tamamıyla fevri bir şekilde bireysel olarak birinin sahaya atlamasıyla. Bunu iki camiaya da mal etmemek lazım. Yaralanan yok. Kocaelispor’a yakışır şekilde ev sahipliği yaptık. Bu maçın amacı depremzedelerimize destek olabilmek, yaralarına merhem olabilmekti. İyi bir taraftar sayısı vardı iki tarafta da. O anlamda da ellerinden gelir depremzedelere ulaştırılacak. Ciddi bir felaket atlattık. Kolay değil. Dünya çapında böyle felaketlerin altından kalkabilecek ülke sayısı azdır."