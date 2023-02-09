Deprem sonrası acı olay! Hatayspor futbolcusu Burak Öksüz, annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz'ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.
Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem sonrası annesiyle birlikte enkaz altında kalan Burak Öksüz kendi yardımıyla annesini enkazdan çıkardı. Daha sonra kayıplara karışan Burak Öksüz'ü yaklaşık iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken buldular. Burak Öksüz'ün şoka girdiğini açıklayan yetkililer sonrasında yıldız oyuncunun kendine geldiğini ifade etti.
Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. Fredy, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.
Hatayspor'un bir diğer oyuncusu Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından sakatlığı nedeniyle tesislere giden yıldız oyuncu uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme Hatayspor'un tesislerinde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.