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Deprem sonrası acı olay! Hatayspor futbolcusu Burak Öksüz, annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

09.02.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de büyük ölçüde etkileyen depremin ardından Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor ve Spor Toto 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor ligden çekilmeye hazırlanıyor. Bordo-Beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, depreme annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yakalandı. Deprem sonrası annesini enkazdan çıkaran Burak Öksüz'ü iki saat sonra yağmur altında yürüyerek bulan yetkililer, yıldız ismin şoka girdiğini öğrendi.

Burak Öksüz

Burak Öksüz

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz'ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.

YALIN AYAK BİR ŞEKİLDE YÜRÜRKEN BULUNDU

YALIN AYAK BİR ŞEKİLDE YÜRÜRKEN BULUNDU

Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem sonrası annesiyle birlikte enkaz altında kalan Burak Öksüz kendi yardımıyla annesini enkazdan çıkardı. Daha sonra kayıplara karışan Burak Öksüz'ü yaklaşık iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken buldular. Burak Öksüz'ün şoka girdiğini açıklayan yetkililer sonrasında yıldız oyuncunun kendine geldiğini ifade etti.

"RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI"

"RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI"

Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. Fredy, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.

ATSU'NUN YAŞADIĞI BİNADA KALIYORDU AMA...

ATSU'NUN YAŞADIĞI BİNADA KALIYORDU AMA...

Hatayspor'un bir diğer oyuncusu Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından sakatlığı nedeniyle tesislere giden yıldız oyuncu uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme Hatayspor'un tesislerinde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.

ATSU'DAN HALA HABER ALINAMIYOR

ATSU'DAN HALA HABER ALINAMIYOR

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

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