Depremi yaşayan futbolcular konuştu! ''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde etkisini gösteren deprem için ülkemizde top koşturan futbolcular açıklamalarda bulundu.
Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Figueiredo, "Şu anda Antalya'dayım. 1 gün daha fazla izin almak beni kurtardı. Eşim yeni bebeği olduğu için Brezilya'da kalıyor. Antalya'da bile depremi hissettim" dedi.
Gaziantep FK forması giyen Sırp oyuncu Lazar Markovic, "Şu anda Antalya'dayız. Bu sadece bir tesadüf. Çünkü maçtan sonra üç gün izin aldık ve ailelerimizle Antalya'da kalmaya karar verdik. Depremden bu şekilde kaçtık. Aileleriyle birlikte on takım arkadaşım daha burada. Takımın geri dönen kalan kısmı ise arabada, dışarıda ve antrenman merkezimizde. Sürekli temas halindeyiz. Herkes, tüm Türkiye çok korkuyor. Bu röportajdan önce Gaziantep'te yine şiddetli bir deprem oldu. Burada, Antalya'da da hissedildi. Tek söyleyebileceğim insanlar için çok üzgünüm. Yaşanan trajedi nedeniyle Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Umarım her şey, mümkün olan en kısa sürede normale döner. Neler olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Türkiye'den korkunç resimler geliyor. Tanrı bizi kurtardı, başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Gaziantep'ten ve diğer şehirlerde olanları okudukça üzülüyorum. Deprem nedeniyle Türkiye tam anlamıyla durdu. Nasıl devam edeceğimizi bize bildirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK forması giyen Jevtovic, "Biz iyiyiz ama bazı oyuncuların öldüğü hakkında bilgi alıyoruz. Takımın büyük bölümü izinliydi ve farklı şehirlere gitti. Ancak Hatayspor'dan iyi haberler gelmiyor" diye konuştu.
Romanya basınına açıklamalarda bulunan Gabriel Torje, "Ankara'dayım. Ama biz bile depremi hissettik. Büyük bir trajedi, anlıyor musunuz? Birçok ölüm, birçok kayıp insan var" dedi.
Çekya basınına konuşan Matej Hanousek, deprem sırasında duvarların çatladığını ve başına alçı düştüğünü ifade etti. Hanousek, "Şehirde kıyamet kopmuş gibiydi. Deprem bizi çok kötü bir saatte yakaladı, inanılmaz korkunçtu. Beni uyandıran deprem mi yoksa eşimin yataktan fırlayıp oğlumun peşinden koşması mı emin değilim. Burada hava inanılmaz soğuk. Evdeki tüm eşyalar yere düştü. Yatak hareket edip durdu. Duvarlar çatladı ve başımıza alçılar düştü. Bir uçakta yaşayabileceğiniz en kötü türbülansı hayal edin ve bunu yatak odanıza koyun. Korkunç bir şeydi. Bu gece yaşadıklarımı bir daha asla yaşamak istemiyorum. Tüm oyuncular ve ben otobüsün park ettiği antrenman merkezine çağrıldık. Hiçliğin ortasında bir otobüse oturduk ve ne olacağını görmek için bekledik. Türkiye'de artık kimse sporu, futbolu düşünmüyor bile. Nasıl tepki verebileceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.