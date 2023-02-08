Depremi yaşayan futbolcular konuştu! ''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

MARKOVİC: TANRI BİZİ KURTARDI

Gaziantep FK forması giyen Sırp oyuncu Lazar Markovic, "Şu anda Antalya'dayız. Bu sadece bir tesadüf. Çünkü maçtan sonra üç gün izin aldık ve ailelerimizle Antalya'da kalmaya karar verdik. Depremden bu şekilde kaçtık. Aileleriyle birlikte on takım arkadaşım daha burada. Takımın geri dönen kalan kısmı ise arabada, dışarıda ve antrenman merkezimizde. Sürekli temas halindeyiz. Herkes, tüm Türkiye çok korkuyor. Bu röportajdan önce Gaziantep'te yine şiddetli bir deprem oldu. Burada, Antalya'da da hissedildi. Tek söyleyebileceğim insanlar için çok üzgünüm. Yaşanan trajedi nedeniyle Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Umarım her şey, mümkün olan en kısa sürede normale döner. Neler olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Türkiye'den korkunç resimler geliyor. Tanrı bizi kurtardı, başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Gaziantep'ten ve diğer şehirlerde olanları okudukça üzülüyorum. Deprem nedeniyle Türkiye tam anlamıyla durdu. Nasıl devam edeceğimizi bize bildirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.