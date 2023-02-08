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  4. Depremi yaşayan futbolcular konuştu! ''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

Depremi yaşayan futbolcular konuştu! ''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

08.02.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen Figueiredo, Jevtovic, Hanousek, Sagal ve Markovic, Gençlerbirliği'nde görev yapan Gabriel Torje, Kasımpaşalı Bahoken ve Koita ile Adanaspor Demirspor'dan Gulbrandsen deprem sonrası yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde etkisini gösteren deprem için ülkemizde top koşturan futbolcular açıklamalarda bulundu.

"1 GÜN DAHA FAZLA İZİN ALMAK BENİ KURTARDI"

"1 GÜN DAHA FAZLA İZİN ALMAK BENİ KURTARDI"

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Figueiredo, "Şu anda Antalya'dayım. 1 gün daha fazla izin almak beni kurtardı. Eşim yeni bebeği olduğu için Brezilya'da kalıyor. Antalya'da bile depremi hissettim" dedi.

MARKOVİC: TANRI BİZİ KURTARDI

MARKOVİC: TANRI BİZİ KURTARDI

Gaziantep FK forması giyen Sırp oyuncu Lazar Markovic, "Şu anda Antalya'dayız. Bu sadece bir tesadüf. Çünkü maçtan sonra üç gün izin aldık ve ailelerimizle Antalya'da kalmaya karar verdik. Depremden bu şekilde kaçtık. Aileleriyle birlikte on takım arkadaşım daha burada. Takımın geri dönen kalan kısmı ise arabada, dışarıda ve antrenman merkezimizde. Sürekli temas halindeyiz. Herkes, tüm Türkiye çok korkuyor. Bu röportajdan önce Gaziantep'te yine şiddetli bir deprem oldu. Burada, Antalya'da da hissedildi. Tek söyleyebileceğim insanlar için çok üzgünüm. Yaşanan trajedi nedeniyle Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Umarım her şey, mümkün olan en kısa sürede normale döner. Neler olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Türkiye'den korkunç resimler geliyor. Tanrı bizi kurtardı, başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Gaziantep'ten ve diğer şehirlerde olanları okudukça üzülüyorum. Deprem nedeniyle Türkiye tam anlamıyla durdu. Nasıl devam edeceğimizi bize bildirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

JEVTOVİC: TAKIMIN BÜTÜK BÖLÜMÜ İZİNLİYDİ VE FARKLI ŞEHİRLERE GİTTİ

JEVTOVİC: TAKIMIN BÜTÜK BÖLÜMÜ İZİNLİYDİ VE FARKLI ŞEHİRLERE GİTTİ

Gaziantep FK forması giyen Jevtovic, "Biz iyiyiz ama bazı oyuncuların öldüğü hakkında bilgi alıyoruz. Takımın büyük bölümü izinliydi ve farklı şehirlere gitti. Ancak Hatayspor'dan iyi haberler gelmiyor" diye konuştu.

TORJE: ANKARA'DA DEPREMİ HİSSETTİK

TORJE: ANKARA'DA DEPREMİ HİSSETTİK

Romanya basınına açıklamalarda bulunan Gabriel Torje, "Ankara'dayım. Ama biz bile depremi hissettik. Büyük bir trajedi, anlıyor musunuz? Birçok ölüm, birçok kayıp insan var" dedi.

HANOUSEK: BU GECE YAŞADIKLARIMI BİR DAHA ASLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM

HANOUSEK: BU GECE YAŞADIKLARIMI BİR DAHA ASLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM

Çekya basınına konuşan Matej Hanousek, deprem sırasında duvarların çatladığını ve başına alçı düştüğünü ifade etti. Hanousek, "Şehirde kıyamet kopmuş gibiydi. Deprem bizi çok kötü bir saatte yakaladı, inanılmaz korkunçtu. Beni uyandıran deprem mi yoksa eşimin yataktan fırlayıp oğlumun peşinden koşması mı emin değilim. Burada hava inanılmaz soğuk. Evdeki tüm eşyalar yere düştü. Yatak hareket edip durdu. Duvarlar çatladı ve başımıza alçılar düştü. Bir uçakta yaşayabileceğiniz en kötü türbülansı hayal edin ve bunu yatak odanıza koyun. Korkunç bir şeydi. Bu gece yaşadıklarımı bir daha asla yaşamak istemiyorum. Tüm oyuncular ve ben otobüsün park ettiği antrenman merkezine çağrıldık. Hiçliğin ortasında bir otobüse oturduk ve ne olacağını görmek için bekledik. Türkiye'de artık kimse sporu, futbolu düşünmüyor bile. Nasıl tepki verebileceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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