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  4. Derbi bitti ortalık karıştı! Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş tribünleri ile birbirine girdi

Derbi bitti ortalık karıştı! Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş tribünleri ile birbirine girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.03.2025 08:12
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Galatasaray'ın zorlu derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın yankıları sürerken maçın son düdüğünün çalmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular Victor Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı, tribünler ile tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe’de kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Rafa Silva’nın golüyle Beşiktaş, Galatasaray karşısında 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray ise 45. dakikada Lucas Torreira’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda Beşiktaş, 66. dakikada Gedson Fernandes’in golüyle yeniden öne geçti ve maçı 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK

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Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş tribünleriyle sözlü bir tartışma yaşadı.

MUSLERA ARAYA GİRDİ

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O anlar ekranlara da yansırken, kaptan Muslera iki ismi sakinleştirmeye çalıştı. Siyah-beyazlı taraftarlarla atışan bu iki oyuncunun görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Abdülkerim Bardakcı son dakika beşiktaş galatasaray Osimhen
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