Derbi bitti ortalık karıştı! Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş tribünleri ile birbirine girdi

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe’de kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Rafa Silva’nın golüyle Beşiktaş, Galatasaray karşısında 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray ise 45. dakikada Lucas Torreira’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda Beşiktaş, 66. dakikada Gedson Fernandes’in golüyle yeniden öne geçti ve maçı 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş tribünleriyle sözlü bir tartışma yaşadı.

MUSLERA ARAYA GİRDİ

O anlar ekranlara da yansırken, kaptan Muslera iki ismi sakinleştirmeye çalıştı. Siyah-beyazlı taraftarlarla atışan bu iki oyuncunun görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.