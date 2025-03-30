Derbi bitti ortalık karıştı! Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş tribünleri ile birbirine girdi

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe’de kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Rafa Silva’nın golüyle Beşiktaş, Galatasaray karşısında 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray ise 45. dakikada Lucas Torreira’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi.
İkinci yarıda Beşiktaş, 66. dakikada Gedson Fernandes’in golüyle yeniden öne geçti ve maçı 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş tribünleriyle sözlü bir tartışma yaşadı.
O anlar ekranlara da yansırken, kaptan Muslera iki ismi sakinleştirmeye çalıştı. Siyah-beyazlı taraftarlarla atışan bu iki oyuncunun görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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