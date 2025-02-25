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  4. Derbi sonrası ırkçılık polemiği | Mourinho'nun sözleri olay oldu, Osimhen paylaştı... Galatasaray ve Acun Ilıcalı'dan peş peşe açıklama

Derbi sonrası ırkçılık polemiği | Mourinho'nun sözleri olay oldu, Osimhen paylaştı... Galatasaray ve Acun Ilıcalı'dan peş peşe açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.02.2025 10:07
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" açıklaması olay oldu. Galatasaray söz konusu sözlerin ırkçılık olduğu belirtirken, suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı. Osimhen'den ise paylaşım geldi.

Yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık skorla sona ererken; maçın ardından iki kulüp arasında 'maymun' polemiği yaşanıyor. Maç sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri iki kulüp arasında yeni bir krize neden oldu. Galatasaray bu sözlerin ırkçılık olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 'Maymun' polemiği spor dünyasında bir anda en çok konuşulan konu olurken; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan da söz konusu iddialarla ilgili açıklamalar geldi.

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Dev derbinin ardından TV100'e konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Çok beklediğimiz bir hareket. Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı. Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış!" dedi.

"Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır." diyen Ilıcalı, "Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi." ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA SİYAHİ Mİ?"

"OKAN HOCA SİYAHİ Mİ?"

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?"

"MAYMUN GİBİ ZIPLIYORLARDI"

"MAYMUN GİBİ ZIPLIYORLARDI"

Mourinho, mücadelenin ardından "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.

SARI KIRMIZILILAR MOURİNHO HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK!

SARI KIRMIZILILAR MOURİNHO HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK!

Öte yandan Galatasaray'dan bir de resmi açıklama geldi. Sarı kırmızılı takım, Galatasaray, UEFA ve FIFA'ya giderek Portekizli teknik adam için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."

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José Mourinho Acun Ilıcalı ırkçılık fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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