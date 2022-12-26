Derbide yenildi, liderliği kaptırdı! Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus soyunma odasına çılgına döndü

O KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus,Trabzonspor maçının ardından futbolcularına yaptığı konuşmada, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." dediği öğrenildi.