Derbinin kahramanı Beşiktaş'ın yerli Agüero'su Semih Kılıçsoy'dan maçın ardından Arda Güler ve Sacha Boey sorusuna yanıt!

"ÇOK MUTLUYUM"

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık. 2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak." dedi.