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  4. Derbinin kahramanı Beşiktaş'ın yerli Agüero'su Semih Kılıçsoy'dan maçın ardından Arda Güler ve Sacha Boey sorusuna yanıt!

Derbinin kahramanı Beşiktaş'ın yerli Agüero'su Semih Kılıçsoy'dan maçın ardından Arda Güler ve Sacha Boey sorusuna yanıt!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 21:42 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'In parlayan yıldızı Sacha Boey attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ederken, Trabzonspor derbisinin ardından kendisine sorulan "Arda Güler ve Sacha Boey rekor büyük rakamlara satıldı. Bu rekoru kırabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trabzonspor'a karşı oynanan derbi mücadelesinde 44 ve 62'nci dakikalarda attığı gollerle takımını sırtlayan ve Siyah-Beyazlılar'ın en skorer ismi olmayı başaran Semih Kılıçsoy maçın kahramanı olmuştu.

18 yaşındaki genç yıldız karşılaşmanın ardından da açıklamalarda bulundu.

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"ÇOK MUTLUYUM"

"ÇOK MUTLUYUM"

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık. 2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak." dedi.

"HAYALLERİMİZ, HEDEFLERİMİZ VAR..."

"HAYALLERİMİZ, HEDEFLERİMİZ VAR..."

Semih Kılıçsoy, "Gollerimden ötürü çok mutluyum. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var..." ifadelerini kullandı.

ARDA VE BOEY SORUSUNA YANIT

ARDA VE BOEY SORUSUNA YANIT

"Arda Güler ve Sacha Boey rekor büyük rakamlara satıldı. Bu rekoru kırabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna Semih Kılıçsoy, "Bunları pek düşünmüyorum, oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.

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