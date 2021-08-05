Deren Talu’nun estetiksiz hali çok konuşuldu! Sevgilisinin kucağında…

Bir süredir sevgilisi Baran Tınaz ile pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Deren Talu, sevgilisinin kucağında verdiği pozlarla çok konuşuldu. Tatil sezonunu Mayıs ayında açan Talu, sevgilisi Tınaz ile gittiği tatilin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Talu, özellikle sosyal medyanın sık sık gündeminde yer alıyor.

Hem oyuncu hem model

Defne Samyeli’nin mimar eski eşi Eren Talu ile olan evliliğinden dünyaya gelen Deren Talu, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Güzelliğini annesinden alan Talu, kariyerini hem oyunculuk hem de modellik üzerine yapmak istiyor.

İlk gerçek dizi deneyimini Akıncı dizisi ile yapan Talu, burada Didem karakterini canlandırdı.

Talu, ATV ekranlarına izleyici ile buluşan ancak daha sonra final yapan ve başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisinde rol aldı.