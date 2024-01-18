Derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! Kübra'nın yıldızı Aslıhan Malbora bakana bir daha baktırdı

Şimdilerde Netflix'in heyecanla beklenen dizisi Kübra ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aslıhan Malbora dizisinin galasına tarzıyla damga vurdu. Siyah elbisesiyle geceye katılan ünlü isim derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı.
Her Yerde Sen, Gel Dese Aşk, Üç Kuruş ve Darmaduman gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Aslıhan Malbora şimdilerde Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Netflix dizisi Kübra ile izleyicisinin karşısına çıkacak.
BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI
Heyecanla beklenen Kübra dizisinin galası dün akşam gerçekleştirildi. Galaya siyah elbisesiyle damga vuran Aslıhan Malbora derin yırtmacıyla geceye damga vurdu.
Korse detaylı göğüs dekolteli elbisesini dantel eldivenler ve dantel çorabıyla tamamlayan Aslıhan Malbora iddialı tarzıyla bakana bir daha baktırdı.
Ünlü ismin cesur kombini takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Bu ne güzellik', 'Çok güzel görünüyorsun', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Aslıhan Malbora 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı.
Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
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