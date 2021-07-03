MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak? İşte sürpriz isim ve Destan dizisi konusu...

Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak? İşte sürpriz isim ve Destan dizisi konusu...

03.07.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan ve yüksek reytingleriyle bilinen Hercai dizisi sonrası bir müddet projelere ara veren Ebru Şahin, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Kadrosunda Ebru Şahin'in de yer aldığı dönem dizisinde Şahin'in partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Peki Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak? İşte kadroda adı geçen sürpriz isim ve Destan dizisinin konusu...

ATV'de uzun süre yayınlanan Hercai dizisi sonrası bir süre projelere ara veren Ebru Şahin, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kadrosunda şu sıralar basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin'in de yer aldığı dönem dizisinde, Şahin'in partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Peki Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak? İşte dizi hakkında ayrıntılar...

Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak?

Şimdilerde ünlü basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir birlitelik sürdüren oyuncu Ebru Şahin'in yeni bir projede olup olmayacağı merak ediliyordu.
27 yaşındaki Şahin ile Cedi Osman arasında evlilik söylentileri yayılmış ve sonrasında Şahin'in yeni bir projede yer alacağı haberi gelmişti.

'Destan' dizisinin kadrosunda!

'Destan' dizisinin kadrosunda!
Ebru Şahin, yeni sezonda iddialı projelerden biri olacak olan Destan dizisinin kadrosunda yer alacak.
Dizi, Bozdağ Film yapımı olacak. Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri de Bozdağ Film tarafından yapılmıştı. Ebru Şahin, Destan dizisi ile resmi olarak el sıkıştı.

Rol arkadaşı merak konusuydu

Rol arkadaşı merak konusuydu
Hercai dizisinden sonra bir müddet dinlenen Ebru Şahin'in yeni projesinde rol partnerinin kim olacağı merak konusuydu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cedi osman Hercai dizisi Ebru Şahin Destan dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü

Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü

Müge Anlı duyurdu! Baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Müge Anlı duyurdu! Baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.