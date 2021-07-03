Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak? İşte sürpriz isim ve Destan dizisi konusu...

ATV'de uzun süre yayınlanan Hercai dizisi sonrası bir süre projelere ara veren Ebru Şahin, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kadrosunda şu sıralar basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin'in de yer aldığı dönem dizisinde, Şahin'in partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Peki Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak? İşte dizi hakkında ayrıntılar...

Destan dizisinde Ebru Şahin’in partneri kim olacak?

Şimdilerde ünlü basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir birlitelik sürdüren oyuncu Ebru Şahin'in yeni bir projede olup olmayacağı merak ediliyordu.

27 yaşındaki Şahin ile Cedi Osman arasında evlilik söylentileri yayılmış ve sonrasında Şahin'in yeni bir projede yer alacağı haberi gelmişti.

'Destan' dizisinin kadrosunda! Ebru Şahin, yeni sezonda iddialı projelerden biri olacak olan Destan dizisinin kadrosunda yer alacak.

Dizi, Bozdağ Film yapımı olacak. Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri de Bozdağ Film tarafından yapılmıştı. Ebru Şahin, Destan dizisi ile resmi olarak el sıkıştı.