Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin'in gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Akın Akınözü ile partner olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, dönem dizisi 'Destan' ile sevenlerini heyecanlandırdı. Dizide Akkız'ı canlandıran Şahin'in hayatıyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.