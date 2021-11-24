Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin'in gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Akın Akınözü ile partner olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, dönem dizisi 'Destan' ile sevenlerini heyecanlandırdı. Dizide Akkız'ı canlandıran Şahin'in hayatıyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
İŞTE GÜZEL OYUNCUNUN ŞÖHRET YOLCULUĞU
Şöhrete kavuşmadan önce Onedio'nun eğlenceli videolarında yer alan Ebru Şahin, üniversitede spor alanında eğitim almayı tercih etti.
İstanbul Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Şahin, bir süre spor hocalığı yaptı. Ardından oyunculuk eğitimi aldı ve kariyerini bambaşka bir yöne çevirdi.
2017 yılında Babam filminde rol alan Ebru Şahin, yapımda yardımcı karakter olarak rol aldı.
Sonrasında Savaşçı dizisinde oynayan Şahin, 2017-2018 yılları arasında İstanbullu Gelin dizisinde Defne Samyeli ile kamera karşısına geçti.
2018 yılında Yasak Elma'da Hira karakterini canlandıran oyuncunun asıl çıkış noktası ise Hercai dizisi oldu.
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