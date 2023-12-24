Dev derbiye saatler kala, iki ezeli rakibin önemli isimleri Mynet'e konuştu! Uğur Dündar: Fred kararı haksız!, Eşref Hamamcıoğlu: 2-1 kazanacağız!

Trendyol Süper Lig'de büyük gün geldi çattı. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 398. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 397 maçta Fenerbahçe’nin 148 galibiyeti bulunurken; Galatasaray ise 127 kez kazandı. 122 maçta ise kazanan çıkmadı.
MYNET SPOR ÖZEL - BERKER İŞLEYEN
Karşılaşma öncesi saatler ilerledikçe derbi atmosferi iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken, camianın önemli isimleri olan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Galatasaray 6. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da bu heyecana ortak oldu.
Mynet Spor'a konuşan Dündar ve Hamamcıoğlu centilmence bir derbi dilerken, iki isim de takımlarına güvendiğini dile getirdi.
"Bugün galip geleceğimize inanıyorum. Skor tahminim yok ancak galip geleceğimizi düşünüyorum."
"Kişisel kanaatim hakemin Fred'i yanlış anladığı, Fred'in hakeme küfretmediğini düşünüyorum. Bence verilen bu karar haksız bir karar."
"İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyoruz"
"Diğer derbiler gibi Fenerbahçe-Galatasaray ezeli rekabet olsun ama husumet olmasın diliyorum. Sportmence geçsin tabii ki en büyük temennim Galatasaray'ın kazanması olacaktır."
"Umarım bu derbi ülkemizde yaşanmakta olan, özellikle sahalarda yaşanmakta olan gerginliği giderici bir örnek teşkil eder centilmence başlar ve centilmence biter. En büyük temennim budur bugünün koşullarında."