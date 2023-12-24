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  4. Dev derbiye saatler kala, iki ezeli rakibin önemli isimleri Mynet'e konuştu! Uğur Dündar: Fred kararı haksız!, Eşref Hamamcıoğlu: 2-1 kazanacağız!

Dev derbiye saatler kala, iki ezeli rakibin önemli isimleri Mynet'e konuştu! Uğur Dündar: Fred kararı haksız!, Eşref Hamamcıoğlu: 2-1 kazanacağız!

24.12.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelenin başlamasına saatler kala derbi atmosferi kendisini hissettirmeye başladı. Mücadele öncesi Mynet Spor'a konuşan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Galatasaray 6. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da bu heyecana ortak olurken, derbi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de büyük gün geldi çattı. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 398. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 397 maçta Fenerbahçe’nin 148 galibiyeti bulunurken; Galatasaray ise 127 kez kazandı. 122 maçta ise kazanan çıkmadı.

MYNET SPOR ÖZEL - BERKER İŞLEYEN

Karşılaşma öncesi saatler ilerledikçe derbi atmosferi iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken, camianın önemli isimleri olan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Galatasaray 6. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da bu heyecana ortak oldu.

Mynet Spor'a konuşan Dündar ve Hamamcıoğlu centilmence bir derbi dilerken, iki isim de takımlarına güvendiğini dile getirdi.


Canlı Skor

UĞUR DÜNDAR: GALİP GELECEĞİZ

UĞUR DÜNDAR: GALİP GELECEĞİZ

"Bugün galip geleceğimize inanıyorum. Skor tahminim yok ancak galip geleceğimizi düşünüyorum."

FRED SÖZLERİ: HAKSIZ KARAR!

FRED SÖZLERİ: HAKSIZ KARAR!

"Kişisel kanaatim hakemin Fred'i yanlış anladığı, Fred'in hakeme küfretmediğini düşünüyorum. Bence verilen bu karar haksız bir karar."

"İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyoruz"

EŞREF HAMAMCIOĞLU: SPORTMENCE GEÇSİN

EŞREF HAMAMCIOĞLU: SPORTMENCE GEÇSİN

"Diğer derbiler gibi Fenerbahçe-Galatasaray ezeli rekabet olsun ama husumet olmasın diliyorum. Sportmence geçsin tabii ki en büyük temennim Galatasaray'ın kazanması olacaktır."

"EN BÜYÜK TEMENNİM..."

"EN BÜYÜK TEMENNİM..."

"Umarım bu derbi ülkemizde yaşanmakta olan, özellikle sahalarda yaşanmakta olan gerginliği giderici bir örnek teşkil eder centilmence başlar ve centilmence biter. En büyük temennim budur bugünün koşullarında."

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