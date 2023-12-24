Dev derbiye saatler kala, iki ezeli rakibin önemli isimleri Mynet'e konuştu! Uğur Dündar: Fred kararı haksız!, Eşref Hamamcıoğlu: 2-1 kazanacağız!

Trendyol Süper Lig'de büyük gün geldi çattı. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 398. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 397 maçta Fenerbahçe’nin 148 galibiyeti bulunurken; Galatasaray ise 127 kez kazandı. 122 maçta ise kazanan çıkmadı.

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Karşılaşma öncesi saatler ilerledikçe derbi atmosferi iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken, camianın önemli isimleri olan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Galatasaray 6. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da bu heyecana ortak oldu.

Mynet Spor'a konuşan Dündar ve Hamamcıoğlu centilmence bir derbi dilerken, iki isim de takımlarına güvendiğini dile getirdi.



