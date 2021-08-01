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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

01.08.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yangınların sebebinin sonuna kadar araştırılması gerektiğini söyledi.

Babacan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle Gündoğdu Mahallesi'ndeki koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Daha sonra Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi'ne giderek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den bilgi alan Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin felakete hazırlıksız yakalandığını ileri sürdü.

Babacan, "Yangının doğal sebepleri olabilir. Kaza olur, kasıt olur. Araştırıp bulmak devletin görevidir ama yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez, affedilemez. Yangınların sebebi sonuna kadar araştırılmalıdır." dedi. ​​​​​​​

Babacan, buradaki konuşmasının ardından Kalemler ve Yeniköy Mahallesi'nde evleri yanan vatandaşları ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemede bulundu
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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Ali Babacan

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