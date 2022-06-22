DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Beypazarı ilçesine odaları ve esnafı ziyaret etti.
Babacan, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'i ziyaret ederek, esnafla görüştü.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Babacan, farklı kesimlerin sorunlarını dinleyip, görüşlerini aldığını söyledi.
Beypazarı’nda ihracat yapanların işlerinin iyi olduğunu belirten Babacan, şunları kaydetti:
"Beypazarı çok güzel bir ilçemiz. Tarihi, ticareti, tarımıyla çok daha iyisine layık. Beypazarı’nda dönem dönem güzel gelişmeler de oldu, onu da izledik. Turizm başta olmak üzere Beypazarı’nın ekonomisini geliştirmek için yeni projelere ihtiyaç var. Bunları yerinde tespit ettik ve istişarelerde bulunduk."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyareti
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