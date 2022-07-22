YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

22.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

ARTVİN (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Artvin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgedeki ziyaretleri kapsamında kente gelen Babacan, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

İnönü Caddesi'ndeki parti binasının açılışını yapan Babacan, DEVA Partisinin Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şekilde teşkilatlandığını söyledi.

Babacan, 81 ilin tamamında il başkanlarının görevlerinin başında olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"716 ilçemizde ilçe başkanlarımız görevinin başında. Kuruluşumuzun üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin dört bir köşesinde teşkilatlarıyla var olan bir siyasi partiyiz. Damla damla büyüyoruz. Cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle, hane hane vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hem vatandaşlarımızı dinliyor dertlerini anlıyoruz hem ülkemiz için oluşturduğumuz çözümleri, planları, programları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Her konuda eylem planı hazırlıyor, çözüm üretiyoruz."

Ali Babacan, daha sonra Esnaf Odaları Birliği ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de parti binasının açılışına katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Artvin Ali Babacan

Artvin Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:53
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:46
Yatsı
21:28
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.