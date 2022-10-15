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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

15.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğrusu ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra'ya düştü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah" - "Amasra'da arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve kısmet olursa sahadaki duruma bakıp heyetimizle ben de yarın Amasra'ya intikal edeceğim"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Erzurum'daki programlarını TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlama nedeniyle iptal eden Babacan, parti binası önünde toplanan partililere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Babacan, Amasra'da yaşanan olayın acısını derinden hissettiklerini belirterek "Büyük acının ortasındayız, bu acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz. Doğrusu ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra'ya düştü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Amasra'da göçük altından çıkartılan yaralılara acil şifa dileyen Babacan, şöyle devam etti:

"Erzurum'da güzel bir hazırlık vardı. Burada il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız hazırlık yapmıştı. Büyük bir etkinlik olacaktı fakat Amasra'da acı büyükken, bizim burada farklı bir etkinlik yapmamız doğru olmazdı. Zaten buraya gelirken dün uçakta vefat haberlerini aldık. Sabah toplantı yaptık ve mitingin iptal olmasına karar verdik. Teşekkür ziyaretinde bulunalım istedik. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Amasra'da arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve kısmet olursa sahadaki duruma bakıp heyetimizle ben de yarın Amasra'ya intikal edeceğim. Batı Karadeniz'deki tüm teşkilatımız Amasra'da olay yerinde. Allah beterinden sakalsın. Allah başka acılar yaşatmasın. Tedbirleri veya olayın nasıl olduğu yönünde konuşmak şu an doğru değil. Bugün acıyı paylaşma günü."

Babacan daha sonra partisinin Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, ilçe başkanları ve basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelerek toplantı düzenledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

- "Doğrusu ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra'ya düştü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah" - "Amasra'da arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve kısmet olursa sahadaki duruma bakıp heyetimizl

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu:

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