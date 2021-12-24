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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu:

24.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gerçek enflasyonun ne olduğunu bizim çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, işçimiz, işsizimiz çok iyi biliyor. Önümüzdeki senenin enflasyonunun nereye gideceği belli değil. Gerçekten tahmin bile etmek istemiyoruz"

KİLİS (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gerçek enflasyonun ne olduğunu bizim çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, işçimiz, işsizimiz çok iyi biliyor. Önümüzdeki senenin enflasyonunun nereye gideceği belli değil. Gerçekten tahmin bile etmek istemiyoruz." dedi.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 1. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Babacan, dün hayatını kaybeden Kilisli klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet diledi.

Faizlerin kendisinin görevde olduğu dönemde düştüğünü öne süren Babacan, "Merkez Bankasına sen artık talimat vererek faiz düşürüyorsun da sana bağlı bir de borçlanan piyasadan her gün borç alan hazine diye bir kurum yok mu? Sana direkt bağlı hazinenin piyasadan borçlanma faizinden niye bahsetmiyorsun? Hazinenin borçlanırken ödediği faiz yüzde 17'den 25'e çıktı. 'Faizi indirdim.' dediği Merkez Bankası faizi. Bu bahsettiğim 5 yıl vadeli faiz. Hazine bugün borçlanıyor, 5 yıl vadeyle kendine 5 sene bağlanıyor. Bugün 100 lira borçlanıyor, beş sene boyunca 25, 25 ödüyor." dedi.

Milletin duygularının istismar edildiğini öne süren Babacan şöyle konuştu:

"Kobimiz, küçük bir işletmemiz gidip borçlanmak istediğinde bankalar kredi veriyor mu? Bu hafta yok. Bankalara talimatla 'Şundan fazla kredi faizi uygulamayacaksın.' diyorlar. Bankalar da nasıl olsa hazine kuzu kuzu geliyor benden yüzde 25 ile borç alıyor. Ben de o zaman hazineye parayı vereyim diyor. Şu anda piyasada yaşanan bu. Rotatif kredilerde bile yüzde 30-35'ler duyuyoruz. En sıkışık dönemde en çok ihtiyacı olan kobilerimiz gidiyor yüzde 30-35'le borçlanmak zorunda kalıyor. Her faizi indirdi dediği günde ne oluyor? Hemen enflasyon artıyor. Eylülden bu yana fiyatlar aldı başını gitti. Çarşıda, pazarda, markette ne var ne yok hepsine zam geliyor. Nihayetinde vatandaşımız kendi paramıza güvenmemeye başlıyor."

Liyakat sahibi kadroların ekonomi yönetiminde bulunduğu dönemlerde enflasyonun düştüğünü belirten Babacan, "Çarşıda yüzde 40-50 enflasyon var. Bunu herkes görüyor. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bizim çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, işçimiz, işsizimiz çok iyi biliyor. Önümüzdeki senenin enflasyonunun nereye gideceği belli değil. Gerçekten tahmin bile etmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kongrede Merkez İlçe Başkanlığına mevcut başkan Ali Tolga Sağıroğlu seçildi.

Babacan, kongrenin ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Babacan'a burada Kilis'in tescilli cennet çamuru ve katmeri ikram edildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu:

- "Gerçek enflasyonun ne olduğunu bizim çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, işçimiz, işsizimiz çok iyi biliyor. Önümüzdeki senenin enflasyonunun nereye gideceği belli değil. Gerçekten tahmin bile etmek istemiyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te parti kongresinde konuştu

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