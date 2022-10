Devlet Çoksesli Korosu "Anadolu'nun Nefesi" konserini maden şehitlerine ithaf etti

Devlet Çoksesli Korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği "Anadolu'nun Nefesi" konserini, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında yaşamını yitiren maden işçilerine ithaf etti.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Şef Burak Onur Erdem yönetiminde verilen konserde, koro, Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Muammer Sun, Nevit Kodallı'nın da aralarında bulunduğu bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Bülbülüm Altın Kafeste, Bir Dalda İki Elma, Entarisi Ala Benziyor, Feraye, Hem Okudum Hem Yazdım, Divane Aşık gibi koro müziği için düzenlenmiş türküleri ve özgün eserleri yorumlayan koroya bağlamada Candeniz Eroğlu, neyde Süleyman Yardım eşlik etti.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar uzun süre alkışlandı.

- "Konserimizi kaybettiğimiz 41 cana ithaf etmek istiyoruz"

Şef Burak Onur Erdem, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, çok sesli halk türkülerini müzikseverlerle buluşturacakları çok özel bir konser vereceklerini söyledi.

Türk Beşleri başta olmak üzere, Türk bestecilerinin eserlerinin yer alacağı konserde, geleneksel enstrümanlar bağlama ve neyin de koroya eşlik edeceğini belirten Erdem, "Bir uzun hava bir de dönemi çağrıştıran, asmalı davullar, bendirlerle hem geleneksel müziğimizi onurlandıran hem de çağdaş çok sesli müziğimizin en güzel örneklerini sunan konserle izleyicilerin karşısında olacağız." diye konuştu.

Koronun bu konser için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Erdem, "Halk türküleri her zaman bizim için çok değerli ama bugün ayrı bir önemi var. Çünkü tüm Türkiye olarak Bartın'da çok acı bir olay yaşadık. Biz de bu konserimizi burada kaybettiğimiz 41 cana ithaf etmek istiyoruz. Türkülerimizde her duygu, her renk var. Anadolu'nun ruhu bütün duyguları işliyor. Biz de bugünkü söylemimizle toplumumuza duygudaşlık yapmak istiyoruz."