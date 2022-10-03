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  4. Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

03.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları (DT), yarın 4 yeni eseri izleyiciyle buluşturacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "İzafiyet" ile Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Othello"nun ilk gösterimleriyle sanatseverin beğenisine sunulduğu anımsatıldı.

Yarın 4 eserin prömiyerinin daha yapılacağı bildirilen açıklamada, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımları "Sefiller"in Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Godot'yu Beklerken"in Akün Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "İntihar'ın Genel Provası"nın Konak Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Don Kişot'un Yeni Maceraları"nın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ilk kez izleyiciyi selamlayacağı kaydedildi.

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları yarın 4 eserin ilk gösterimini yapacak

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Anahtar Kelimeler:
devlet tiyatroları genel müdürlüğü sefiller

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