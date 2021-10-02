Didem Arslan’da stüdyo karıştı! Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kayınvalide ise bu sözler üzerine, "Benim kocamı baştan çıkarttın" deyince, stüdyo karıştı.

"13 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRADIM"

Gelin Akasya yaptığı açıklamada, "Ben 13 yaşında sadece 13 yaşında halamın oğlu tarafından istismara uğradım. Gittim babamlara anlattım. Karakola gittik ve şikayette bulundum. Halamın oğlu ceza aldı. Siz doğru bir insansınız değil mi?” dedi.