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  4. Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! 11 gündür orada kalıyormuş

Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! 11 gündür orada kalıyormuş

08.01.2024 22:07 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir detay daha ortaya çıktı. Polat, ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla 5 Kasım 2023'te tutuklu yargılanmıştı. Tutukluluğu devam eden fenomen Polat ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Dilan Polat'ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı ve halen tedavi gördüğü öğrenildi.

Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! Polat, 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılmış. O günden bu yana hastanede tedavi görüyormuş. Dilan Polat kaç kişilik odada? Onu ilk ziyaret eden kim oldu? Ünlü fenomen yeniden cezaevine dönecek mi? İşte detaylar...

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5 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

5 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Dilan Polat cezaevinden çıkarıldı. Hastaneye yatırıldı. 11 gündür de Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Polat'ın avukatı "Hasta değil hastanede" açıklaması yaptı. Ünlü fenomen Dilen Polat kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanmış, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. 

SAĞLIK ŞİKAYETLERİ ARTTI!

SAĞLIK ŞİKAYETLERİ ARTTI!

Kanal D'nin haberine göre; Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi.

Savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Dilan Polat burada doktor kontrolünden geçirildi, tetkikler yapıldı. Doktorlar Polat'ı hastaneye yatırma kararı verdi.

Polat'ın avukatlarından Sevinç Horoz, 'Kısa bir süredir hastanede' açıklamasını yaptı.

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Dilan Polat hastane polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
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