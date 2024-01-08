Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! 11 gündür orada kalıyormuş

Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! Polat, 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılmış. O günden bu yana hastanede tedavi görüyormuş. Dilan Polat kaç kişilik odada? Onu ilk ziyaret eden kim oldu? Ünlü fenomen yeniden cezaevine dönecek mi? İşte detaylar...

