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  4. Dilan Polat'tan mektup var! 'İntihar' iddiaları sonrası ilk kez konuştu... 'Hayatın cilvesi' diyerek açıkladı: Dışarıdakiyle taban taban zıt bir hayat yaşıyorum

Dilan Polat'tan mektup var! 'İntihar' iddiaları sonrası ilk kez konuştu... 'Hayatın cilvesi' diyerek açıkladı: Dışarıdakiyle taban taban zıt bir hayat yaşıyorum

28.11.2023 07:38 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat, tutuklandıktan günler sonra sessizliğini bozdu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Polat, mektup gönderdi. İntihar iddialarının ardından ilk kez açıklama yapan Polat, "Haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor" ifadelerini kullandı. Cezaevinde, dışarıdaki hayatıyla taban tabana zıt bir hayat yaşadığını belirten Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" dedi.

Dilan Polat'tan tutuklandıktan günler sonra yeni bir açıklama geldi. Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan ve geçen hafta Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediğini belirten Polat, aynı gün avukatlarıyla görüşmüştü.


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Yaşanan süreç baştan sonra Türkiye gündemini meşgul ederken, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz, Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla sorular gönderdi.
Polat'tan ise Saymaz'a tek sayfalık mektup geldi. Saymaz'ın sorduğu sorulara yanıt vermeyen Polat, daha sonra geniş bir mektup daha yazacağını belirtti.
Dilan Polat'ın Saymaz'a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı; "Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten.
Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim.
Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayama gücü veriyor.
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Dilan Polat mektup ele istedi
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