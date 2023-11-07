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  4. Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks villasına neden el konulmadı? İşte yanıtı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks villasına neden el konulmadı? İşte yanıtı

07.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Mal varlıklarına el konulduktan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şu an çocuklarının bulunduğu lüks villalarına el konulmadı. Bu konuda dosyayı takip eden gazeteci neden eve el konulmadığını açıkladı.

Polat ailesi mal varlıklarına el konulduktan sonra MASAK raporu ile dikkat çekti ve gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süreci sonrasında tutuklanan çiftin lüks villaları merak edildi.

Yardımcı Şule'nin bulunduğu ve çocuklara baktığı lüks villaya neden el konulmadığını ise Emrullah Erdinç açıkladı.

Günün Magazin olayları

ÇOCUKLARI EVDE BAKICIYLA

Erdinç konuşmasında "Yargılama devam ediyor, devlet eğer ki şu an o villaya el koyarsa villayı boşaltması gerekecek, eşyaları satamayacak villa orada tamamen boş bir şekilde kalıyor olacak. Devletin şu anki kanunlarında böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

"EĞER BERAAT EDİLİRLERSE..."

"EĞER BERAAT EDİLİRLERSE..."

Gazeteci devamında ise şunları söyleyerek süreç hakkında bilgi verdi:

"Farz edelim devlet el koydu içindeki kişileri de evden çıkardı ama yargılama sonunda eğer ki beraat edilirse ne olacak o zaman devlet o evi kiminse iade etmesi gerekir. O yüzden öyle mağduriyetlerin yaşanmaması için devlet burada taşınabilir unsurlara el koyuyor.

Eve de el konuluyor ama evi satamıyorsunuz hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Yargılama bittiğinde devlet evi alıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat

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