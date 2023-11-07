Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks villasına neden el konulmadı? İşte yanıtı

"Farz edelim devlet el koydu içindeki kişileri de evden çıkardı ama yargılama sonunda eğer ki beraat edilirse ne olacak o zaman devlet o evi kiminse iade etmesi gerekir. O yüzden öyle mağduriyetlerin yaşanmaması için devlet burada taşınabilir unsurlara el koyuyor.