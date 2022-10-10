Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Şanlıurfa'da AB Süreci Konferansı'nda konuştu:

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyelik süreci en zor, tartışılan ve sorgulanan üyelik olsa da gerçekleştiği zaman diğer üyelere göre en yararlı ve en değerli AB üyeliği olacaktır. Sadece Türkiye için değil AB için de dünya için de bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Kaymakcı, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen AB Süreci Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile AB ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin güçlü tarihi, coğrafyası, ekonomisi, sanatı, sporu ve ticaretiyle dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaymakcı, ülkenin potansiyelini artırıcı hamlelerin de her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin değerlerine dikkati çeken Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Farklılıklarımız ve değerlerimiz, özelliklerimiz, zenginliklerimiz ve ağırlıklarımız var. Türkiye'nin AB üyelik süreci en zor, tartışılan ve sorgulanan üyelik olsa da gerçekleştiği zaman diğer üyelere göre en yararlı ve en değerli AB üyeliği olacaktır. Sadece Türkiye için değil AB için de dünya için de bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye'nin üyeliği sadece AB için değil üçüncü taraflara da devasa yararlar sağlayacak bir üyelik olacak. Hiçbir ülkeyi küçümsemek için söylemiyorum. Çekya'nın, Slovakya'nın AB üyeliğinin AB'ye getirisi nedir? Küçümsemiyorum, destekliyorum, alkışlıyorum da ama Türkiye'nin AB üyeliği AB'yi küresel aktör yapabilir, Türkiye'yi bir küresel aktör yapabilir. Dünyaya doğru mesajlar verebilir. Sadece belli bir açıdan bir mantıktan sadece Avrupa'dan çıkan fikirler değil Türkiye'ye göre de bir AB olabilir. Dünyada birçok şeyi doğru yönde yönlendirebilir onun için bu değerli üyelik bizim ve gençlerimizin sürdürmesi gereken bir süreçtir. Kolay bir süreç değil, ön yargıları olan bir süreçtir."

- "Küresel gücü olan ülkeyiz"

Kaymakcı, AB ülkeleri arasında uluslararası kurallar ve kararların işletildiğine değindi.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde ısrarlı ve takipçi tutumunu sürdürdüğünü anlatan Kaymakcı, "Avrupa kıtasının bugün karar olma organı büyük ölçüde AB'dir. Yani sizin hangi ülkeye seyahat edeceğinizi, hangi ülkeye vizesiz gideceğinizi, hangi ürünü hangi koşullarda vereceğinizi AB belirliyor. Bu bizim hoşumuza gitmese de acı bir gerçek. Ya sistemin içerisinde karar alma merkezinde olacağız ya egemenliğimizi ve çıkarlarımızı koruyacağız ya da AB'nin vermiş olduğu kararları uygulamak zorunda kalacağız. Bizim için AB'ye üye olmak bir fantezi, özenti meselesi değil bizim için kıtamız Avrupa'nın karar alma merkezinde olma meselesidir. 'Bize Türkiye yeter' diyecek noktada değiliz, biz artık küresel düşünen ve küresel gücü de olan ülkeyiz. Sadece bizim ölçeğimiz ülkemiz sınırları olamaz. Egemenliğimizi AB içinde çok daha güçlü savunmalıyız." şeklinde konuştu.

Kaymakcı, konuşmasının ardından akademisyenlerin ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.