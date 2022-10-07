AK Parti Ordu İl Başkanlığınca, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçiliğine atanan Kıran için bir otelde gerçekleştirilen programa, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran için Ordu'da vefa yemeği düzenlendi

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