YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı:

11.09.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz" - "Güçlünün değil, haklının hakim olduğu, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz" - "Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren, Kayı’nın töresi, Yörük'ün adabı, Edebali'nin ahlakıdır"

BİLECİK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, kendisinin de bir Yörük olduğunu, şenliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Söğüt'ten esen medeniyet rüzgarının asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren, Kayı’nın töresi, Yörük'ün adabı, Edebali'nin ahlakıdır. Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ateşin ışığı bugün bizlerin yolunu aydınlatıyor. Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü gibi, kökleri sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır, tüm dünyayı kaplar. Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz."

Çavuşoğlu, gerek Türkiye'de gerek bölgede gerekse dünyada güvenlik, huzur, refah, adalet ve kalkınma için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

- "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, hem sahada hem de masada hak edene hak ettiği gibi davrandıklarını anlattı.

Gerektiğinde oyun kurup, gerektiğinde bozduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Güçlünün değil, haklının hakim olduğu, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz. Bunu yaparken de Akif'in, 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah’ın huzurunda eğiliriz biz ancak!' dizesini şiar ediniyoruz. Mazlumun yanında, adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü, 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türk beklenendir.' Biliyoruz ki tüm mazlumların gözleri üzerimizde. Biliyoruz ki soydaşlarımızın yürekleri bizimle. Biliyoruz ki kardeşlerimizin duaları bizimle." ifadesini kullandı.

Şenliklerin kendisi için farklı anlamı olduğunu belirten Çavuşoğlu, yürüyüşle başlayan etkinlikte çocukluğunu hatırladığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Yörük olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukluğumda Alanya'dan Toroslar'ın zirvesine Söbüçimen Yaylası'na develerle, atlarla, katırlarla göçerdik. 3 gece 4 gün süren bir yolculuktu. Akşamüzeri yaylamıza varırdık. Etrafımızda kar, önümüzde ırmak, her tarafta çiçekler açmış. O günleri hiçbir zaman unutmadım. Bugün halen aile olarak bu kültürü gururla yaşatıyoruz. Bu şanlı tarihi sonsuza kadar yaşatacağız. Ecdadımız fethettiği coğrafyalara Yörükleri yerleştirdi, Yörüklere güvendi. Bir Yörük çocuğu olarak ben de şanlı bayrağımızı sizler adına tüm dünyada dalgalandırmaktan onur duyuyorum. Rabb'im utandırmasın. Yörüklerin azmi ve irfanı ilelebet var olsun. Bir kez daha, şevk ve inanmışlıkla cihan devletine giden yolu inşa eden büyük insan Ertuğrul Gazi’yi, zafer naralarıyla kurduğu devleti milletine armağan eden Osman Gazi’yi, derin hikmeti ve duasıyla destek veren Şeyh Edebali’yi, Kayı’nın tüm Alplerini, hatunlarını, kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğini ve şehitlerin kanının yerde kalmayacağını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı:

- "Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve in

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Gazi

Bilecik Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:30
Öğle
13:02
İkindi
16:35
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Bilecik Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
11.09.2021 08:30 / 12.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
110920210830120920210830nobetci
Merkez Eczanesi
Merkez
11.09.2021 08:30 / 12.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
110920210830120920210830nobetci
Merkez Eczanesi
Merkez
11.09.2021 08:30 / 12.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
110920210830120920210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.