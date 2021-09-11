Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı:

BİLECİK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, kendisinin de bir Yörük olduğunu, şenliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Söğüt'ten esen medeniyet rüzgarının asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren, Kayı’nın töresi, Yörük'ün adabı, Edebali'nin ahlakıdır. Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ateşin ışığı bugün bizlerin yolunu aydınlatıyor. Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü gibi, kökleri sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır, tüm dünyayı kaplar. Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz, diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz."

Çavuşoğlu, gerek Türkiye'de gerek bölgede gerekse dünyada güvenlik, huzur, refah, adalet ve kalkınma için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

- "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, hem sahada hem de masada hak edene hak ettiği gibi davrandıklarını anlattı.

Gerektiğinde oyun kurup, gerektiğinde bozduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Güçlünün değil, haklının hakim olduğu, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz. Bunu yaparken de Akif'in, 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah’ın huzurunda eğiliriz biz ancak!' dizesini şiar ediniyoruz. Mazlumun yanında, adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü, 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türk beklenendir.' Biliyoruz ki tüm mazlumların gözleri üzerimizde. Biliyoruz ki soydaşlarımızın yürekleri bizimle. Biliyoruz ki kardeşlerimizin duaları bizimle." ifadesini kullandı.

Şenliklerin kendisi için farklı anlamı olduğunu belirten Çavuşoğlu, yürüyüşle başlayan etkinlikte çocukluğunu hatırladığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Yörük olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukluğumda Alanya'dan Toroslar'ın zirvesine Söbüçimen Yaylası'na develerle, atlarla, katırlarla göçerdik. 3 gece 4 gün süren bir yolculuktu. Akşamüzeri yaylamıza varırdık. Etrafımızda kar, önümüzde ırmak, her tarafta çiçekler açmış. O günleri hiçbir zaman unutmadım. Bugün halen aile olarak bu kültürü gururla yaşatıyoruz. Bu şanlı tarihi sonsuza kadar yaşatacağız. Ecdadımız fethettiği coğrafyalara Yörükleri yerleştirdi, Yörüklere güvendi. Bir Yörük çocuğu olarak ben de şanlı bayrağımızı sizler adına tüm dünyada dalgalandırmaktan onur duyuyorum. Rabb'im utandırmasın. Yörüklerin azmi ve irfanı ilelebet var olsun. Bir kez daha, şevk ve inanmışlıkla cihan devletine giden yolu inşa eden büyük insan Ertuğrul Gazi’yi, zafer naralarıyla kurduğu devleti milletine armağan eden Osman Gazi’yi, derin hikmeti ve duasıyla destek veren Şeyh Edebali’yi, Kayı’nın tüm Alplerini, hatunlarını, kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğini ve şehitlerin kanının yerde kalmayacağını sözlerine ekledi.