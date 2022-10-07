Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bolu'da Kur'an Kursu açılışına katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlığın ilmin temeli olduğunu belirterek, "Onun için ben diyorum ki keşke mihraplarımızdaki tüm hocalarımız hafız olsa minberlerden hafız hocalarımız hitap etse." dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı tamamlanan 115 öğrenci kapasiteli Merkez Erkek Kur'an Kursu'nun açılışına katılan Erbaş,Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, Kur'an kursunun, ruhları ısıtacak çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Erbaş, bugün Mevlit Kandili olduğunu hatırlatarak, "Efendimiz, vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmeye gayret etti. Veda hutbesinde ümmetine, ashabına, bütün insanlığa iki şeyi emanet etti; 'Size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve resulünün sünneti.' diye buyurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Hz. Peygamberin, vazifelerini varisleri olan insanlara emanet ettiğini dile getiren Erbaş, "Kim bu vazifeyi yapacak? Onun varisleri yapacak. Onun varisleri de bizleriz. Onun varislerinin yetişeceği bir müessesin, bir ilim irfan merkezinin, bir Kur'an eğitim merkezinin binasını açıyoruz bugün. Burada Allah Resulü Efendimizin varisleri yetişecek. Burada insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen Kur'an-ı Kerim hem hıfzedilecek, hafızlar yetişecek hem de Kur'an-ı Kerim'in anlamını öğrenen, yaşayan ve insanların yaşaması için gayret edecek olan ilim adamları yetişecek." ifadelerini kullandı.

- "Hafızlarımıza yönelik özel programlarımız var"

Erbaş, ilim adamlarının en önemli vasfının önce hafız olmaları olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"İbn-i Sina'dan Farabi'ye, Biruni'den Harezmi'ye, Akşemseddin'den Molla Gürani'ye hangisine bakarsanız bakın- büyük mezhep imamlarını ayrıca saymamız lazım- önce hafızlıklarını yapıyorlar. Hafızlık ilmin temeli. Onun için ben diyorum ki keşke mihraplarımızdaki tüm hocalarımız hafız olsa minberlerden hafız hocalarımız hitap etse. İmam hatip lisesi öğretmenlerimiz hafızlardan olsa İlahiyat fakültesi hocalarımız sınıfa girdiği zaman ders anlatırken Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri böyle gayet güzel bir şekilde okuyarak derslerini süsleseler... İnşallah burada, bu Kur'an kursumuzda yetişecek hafızlarımızı hem imam hatip liselerinde hem ilahiyat fakültelerinde okutarak geleceğe hazırlayacağız. Hafızlarımıza yönelik özel programlarımız var. O programlarımıza dahil edeceğimiz gençlerimiz burada yetişir inşallah."

Bolu Valisi Erkan Kılıç da tarih boyunca aziz Türk milleti için manevi değerlerin ve mukaddesatın, birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla her zaman sahip çıkılması, korunması gereken önemli emanetlerin başında geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Gerede Merkez Erkek Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire amirleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.