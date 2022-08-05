Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam İzcileri Dostluk Kampı'nda konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sizleri bu programa katıldığınız için tebrik ediyorum. Anne ve babalarımızı tebrik ediyorum. Çünkü siz güzel ahlak peşinde koşan gençlersiniz. Güzel ahlaka katkı sağlayan faaliyetlerden birisi de izciliktir. İsrafın her çeşidi haramdır. Bu yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf. Helalle meşgul olalım, haramların her çeşidinden uzak duralım" dedi.

Erbaş, Konya Kent Ormanı'nda düzenlenen ve 17 ülkeden 1.834 izcinin katıldığı İslam İzcileri Dostluk Kampı'nı ziyaret etti.

Burada gençlere seslenen Erbaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye İzcilik Federasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bundan 25 gün önce, 1 milyonu aşkın Müslüman ile Arafat'ta vakfeye durduklarını ifade eden Erbaş, "Peygamberimizin, bütün insanlığa çağrıda bulunduğu Veda Hutbesi'ndeki ilkeleri hatırladık, hatırlattık. O ilkelere göre yaşamaya söz verdik. Şimdi burada da sanki Arafat'ı hatırlatan bir sahrada böyle bir manzara ile sizlerle birlikteyiz." diye konuştu.

Erbaş, Allah'ın yüceliğini yeniden hatırlama noktasında bu faaliyetlerin ve etkinliklerin büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Hazreti Peygamberin insanları iyi ve ahlaklı olmaya davet ettiğini dile getiren Erbaş, "İslam, iyi insan olmak, Allah'ın rızasına uygun yaşayabilmek için gönderilen en büyük nimettir. İslam'ın ilkeleri ve ibadetler, iyi insan olmamıza katkı sağlıyor. Namaz, oruç, zekat ve hac da bunun içindir. Müslüman gençler olarak bu ilkelere sahip çıktığımız müddetçe hem biz mutlu olacağız hem de ailemiz, mahallemiz, hemşehrilerimiz, beldemiz, ülkelerimiz ve bütün dünya iyiliğe ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Sıfır atık, sıfır israf"

Bunun için çeşitli vesileler olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İşte izcilikte buna bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel bir şekilde değerlendirmek de bizim görevimizdir. Sizleri bu programa katıldığınız için tebrik ediyorum. Anne ve babalarımızı tebrik ediyorum. Çünkü siz güzel ahlak peşinde koşan gençlersiniz. Güzel ahlaka katkı sağlayan faaliyetlerden birisi de izciliktir. Son olarak, israfın her çeşidi haramdır. Bu yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf. Helalle meşgul olalım, haramların her çeşidinden uzak duralım."

Programda, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kampa katılan ülke temsilcilerine, "Suda Sıfır İsraf Projesi" için hazırlanan armalar dağıtıldı.

Kamp ziyaretinin ardından Erbaş, kentte yapımı devam eden Millet Bahçesi'ndeki cami inşaatını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.