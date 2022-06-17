Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da çocuklar ve gençlerle buluştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel. Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Ankara'dan uçakla Trabzon'a gitti.

Trabzon Havalimanı'nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Müftüsü Osman Aydın ve ilçe müftüleri karşıladı.

Daha sonra Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Eroğlu Camii'nde düzenlenen "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında, çocuklar, gençler ve vatandaşlar ile buluştu.

- "Çocuklar olmasa camiler garip kalır"

Programda konuşan Erbaş, çocuklar ve gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel. Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır." dedi.

Erbaş, yaz Kur’an kurslarının 27 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yaz aylarını çok iyi değerlendirelim. Güzel bir şekilde hocalarımızdan dinimizi, peygamber efendimizi öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler yavaş yavaş artık okumayı öğrensinler. Dinimizin temel ilkelerini öğrenelim. İmanın şartları, İslam'ın şartları nedir? Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sevgi, saygı, dürüstlük nedir? Bütün bunları yaz ayı boyunca iki aylık bir süre içerisinde hocalarımız sizlere öğretecek."

Kur’an-ı Kerim’in emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmanın Müslümanların en önemli vazifesi olduğunu belirten Erbaş, bu şekilde yaşayan bir Müslümanın topluma faydalı insan olacağını vurguladı.

Erbaş, daha sonra çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.