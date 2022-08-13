YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

13.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Fatma Çetin: - "Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" - Baba Abdulkadir Eslek: - "Bütün evlatları burada bekliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1076'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Çetin, Kürtçe, Hakkari'den gelerek oğlu Şahin'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

"HDP oğlumu kaçırıp dağa götürdü ve PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Çetin, 10 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Çetin, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'dan oğlu İsa için gelerek eyleme katılan baba Abdulkadir Eslek de evladına duyduğu özlemi anlattı.

Eslek, evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bütün evlatları burada bekliyoruz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum neredeysen gel. Yuvana dön. Kaç, gel oğlum." dedi.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

- Anne Fatma Çetin: - "Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" - Baba Abdulkadir Eslek: - "Bütün evlatları burada bekliyoruz"

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
evlat nöbeti Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:25
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:23
Yatsı
20:48

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Dağkapı Eczanesi
Sur
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Diyapoğlu Eczanesi
Baglar
Diyar Eczanesi
Baglar
Işık Eczanesi
Baglar
Baran Eczanesi
Kayapinar
Doğa Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.