Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

"HDP oğlumu kaçırıp dağa götürdü ve PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Çetin, 10 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

- Anne Fatma Çetin: - "Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" - Baba Abdulkadir Eslek: - "Bütün evlatları burada bekliyoruz"

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