Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1078'inci gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.
Üçdağ, "8 yıldır oğluma hasretim, oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlumu almadan gitmem. Sorumlusu HDP. Onlardan olmasa çocuklar dağa gitmez. O yolu kestik. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Hepimiz kararlıkla buradayız, anne ve babalar olarak geri adım atmayacağız. Evlatlarımızı almadan da gitmeyeceğiz." dedi.
Oğluna duyduğu özlemi anlatan Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Dağa 16 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini belirtti.
Ödümlü, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirerek, "Evladımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum gel teslim ol. Seni çok özledik." ifadelerini kullandı.
- Anne Mevlüde Üçdağ: - "8 yıldır oğluma hasretim, oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlumu almadan gitmem"
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