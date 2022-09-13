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Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

13.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Hatun Yüceyurt: - "Oğlum gel bu hasretlik bitsin. Oğlum devletimize sığın"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1107'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini belirten Yüceyurt, "Oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. Oğlum gel bu hasretlik bitsin. Oğlum devletimize, askerimize, polisimize sığın. Ne olursun çık gel. Seni bekleyeceğim oğlum. Sen gelene kadar buradan kalkmayacağım." dedi.

Oğlu Faruk için Kars'tan gelen anne Rahime Taşçı ise evladının sağ olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Taşçı, "Oğlumun peşini bırakmayacağım. Faruk, eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel, devlete teslim ol. Ölmeden seni görmek istiyorum. Düğününü yapacağım. Seni askere göndereceğim. Gel devlete teslim ol, bu hasretlik bitsin." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

- Anne Hatun Yüceyurt: - "Oğlum gel bu hasretlik bitsin. Oğlum devletimize sığın"

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

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Diyarbakır eylem anneler çocuklar

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