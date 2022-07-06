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Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

06.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Necibe Çifçi: - "Rojhat oğlum yeter artık geri dön, o dağlarda, taşlarda, mağaralarda sizi kuşlara yem ediyorlar" - Baba Şadin Elhaman: - "Oğlum neredeysen gel devletine teslim ol. 37 arkadaşınız gelip teslim oldu hepsi anne ve babasının yanında"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1038'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Çifçi, 1038 gündür HDP il binası önünde evlat mücadelesi verdiklerini anlattı.

Evladının yolunu gözlediğini dile getiren Çifçi, şöyle konuştu:

"Rojhat oğlum yeter artık geri dön, o dağlarda, taşlarda, mağaralarda sizi kuşlara yem ediyorlar. Devletine dön çünkü güçlü bir devlettir. 37 evladımız geldi anne ve babalarına kavuştular. Yeter artık geri dön bizi perişan etme."

- "Oğlum neredeysen gel devletine teslim ol"

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan baba Şadin Elhaman da tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu kaydetti.

Evlat nöbetinde kararlı olduklarını ifade eden Elhaman, "Çocuğumu almadan HDP'nin kapısını terk etmeyeceğim. Nereye giderlerse gitsinler peşlerinden gideceğiz. Oğlum neredeysen gel devletine teslim ol. 37 arkadaşınız gelip teslim oldu hepsi anne ve babasının yanında. Sen de gel bize kavuş biz de sana kavuşalım." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

- Anne Necibe Çifçi: - "Rojhat oğlum yeter artık geri dön, o dağlarda, taşlarda, mağaralarda sizi kuşlara yem ediyorlar" - Baba Şadin Elhaman: - "Oğlum neredeysen gel devletine teslim ol. 37 arkadaşınız gelip teslim oldu hepsi anne ve babasının yanında"

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısı

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