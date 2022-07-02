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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

02.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Sevgil Akdemir ve Fahime Tutmuş güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 2 aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer anne Sevgil, baba İhsan Akdemir ile anne Fahime Tutmuş, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır, Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Komutanlığı ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan çocuklarıyla buluştu.

Terör örgütünden kaçtıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Anneler, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarıldı, gözyaşı döktü.

6 yıl sonra evlatlarına kavuşan Akdemir çifti, çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şükür bugünü de bize gösterdiler." dediler.

Oğluyla 7 yıl sonra kucaklaşan anne Tutmuş da Kürtçe, "Çok şükür, Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

İki ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 37'e yükseldi.

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

- HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Sevgil Akdemir ve Fahime Tutmuş güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu

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Diyarbakır anne

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İmsak
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