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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

25.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu için Kars'tan gelen anne Nazime Toptaş: - "HDP binasına gittim. Binaya girmeme izin vermediler. Beni dışarı attılar. Evladımı HDP'den istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 662'nci gününde sürüyor.

İstanbul'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali Toptaş için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen anne Nazime Toptaş da oturma eylemine dahil oldu.

Oğluna kavuşmak için HDP il binası önüne geldiğini belirten Toptaş, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Evladının nerede olduğunu bilmediğini anlatan Toptaş, 5 yıldır oğlunun hasretine dayanamadığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördüğünü aktaran Toptaş, "Binalarına gittim ve 'Ne olur yavrumu verin. Temizliğe giderek babasız, yetim büyüttüm.' dedim. 5 yıldır duvar dibinde onun yolunu bekliyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur çocuğumu verin. Ben size ne yaptım? HDP binasına gittim. Binaya girmeme izin vermediler. Beni dışarı attılar. Korktum. Evladımı HDP'den istiyorum."

Oğlunun tişörtünü gösteren Toptaş, ona hasretini bu şekilde giderdiğini dile getirdi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

- İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu için Kars'tan gelen anne Nazime Toptaş: - "HDP binasına gittim. Binaya girmeme izin vermediler. Beni dışarı attılar. Evladımı HDP'den istiyorum"

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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