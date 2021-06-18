Diyarbakır, Batman ve Bingöl'de Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman ve Bingöl'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen liderlerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezası kararı protesto edildi.

Diyarbakır'da cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Şafak Derneği (Şafak-Der) Başkanı Mehmet Şimşek, verilen haksız, hukuksuz kararları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Mısır halkının duruşunu ve iradesinin idam cezaları ile teslim alınmayacağını ifade eden Şimşek, "Despotik, zalim ve alçak darbecileri mazlum Mısır halkına karşı giriştikleri bu zulümleri sebebiyle lanetliyoruz. İdam kararları ve bu kararların infaz edilmesi Mısır'daki vahşetin tescilidir. Darbeci cuntanın zulmüne sessiz kalmayan, meydanları terk etmeyerek şehit olanlar bütün dünyaya zulmü teşhir etmişlerdir. Yargı önünde hesap vermesi gereken mazlum Mısır halkı olmayıp, darbeci cuntacılardır." diye konuştu.

- Batman

Batman'da da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya geldi.