Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, merhum meslektaşı Okkan'ı andıktan sonra görevine başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 21 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu, silahlı saldırının gerçekleştirildiği noktada andı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Kaya, Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'un şehit edildiği alana yapılan, merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıtı ziyaret etti, buraya karanfil bıraktı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Kaya, törenle karşılandı.

Kaya, İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan "Şehitler Köşesi" ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykelini inceledi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'dan geldiğini ve bugün itibarıyla Diyarbakır'daki görevine başladığını söyledi.

Şehit Okkan'ın da Sakaryalı olduğunu anımsatan Kaya, Sakaryalıların gönlünde Diyarbakır'ın ayrı bir yeri bulunduğunu, Diyarbakır'ı her zaman sevgi ve kardeşlikle yad ettiklerini söyledi.

Sakarya ve Diyarbakır arasındaki kardeşlik köprüsünün daha da pekişmesini ümit ettiğini belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimiz fani aleme Sakarya'da gözlerini açtı. Baki aleme de makamların en güzeliyle ve yolculukların en ulusuyla buradan uğurlandı. Tabii bizim için çok anlamlı. Ali Gaffar Okkan müdürümüz de hem Diyarbakır'ın hem de Sakarya halkının gönlünde bütün canlılığı ve maneviyatıyla yaşamaktadır. Aynı zamanda herkesin kalbinde ve yüreğindedir. Bizim idolümüz ve kahramanımız olmayı sürdürmektedir. Onun misyonunu sürdüreceğim için çok mutluyum."

Bölgeye yabancı olmadığını, 11 yıl boyunca Doğu illerinde görev yaptığını aktaran Kaya, Sakarya'dan Diyarbakır'a selam getirdiğini kaydetti.

Hedeflerinin öncelikle suç ve suçlularla mücadele etmek olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Ana amacımız mevcut olan suçların sayısını azaltmak. Buna rağmen önleyemediğimiz suçların da faillerini ortaya çıkarmak, suçları aydınlatmak ve suçluları adalete teslim etmektir. Güzel hizmetler üreteceğimize inanıyorum. Daha önceki müdürlerimizin büyük emek ve destekleri var. Emniyet müdürlerimiz büyük işler yapmışlar. Onlardan aldığımız bayrağı daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındayız. Önceliklerimizi belirleyeceğiz ve kollarımızı sıvayarak büyük bir gayretle işimize koyulacağız."

Diyarbakırlıları ve kenti çok sevdiklerini anlatan Kaya, onlara layıkıyla hizmet etmek istediklerini dile getirdi.

Huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Kaya, "Eminim ki her Diyarbakırlı da bizden desteğini esirgemeyecektir. Bütün mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Görevimizi vatana, millete, devlete, Diyarbakır'a, ailemize, herkese hayırlı ve uğurlu etsin. İnşallah güzel işler yaparız." dedi.

Gazetecilerin, "Kent için belirlediğiniz yol haritanız var mı?" sorusuna Kaya, "Huzurun sağlanması her yönüyle değerlidir. Terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla, organize ve trafik suçlarıyla mücadele bizim işimiz. İşimiz bir bütünü oluşturuyor. Dolayısıyla mücadelemiz topyekun bir mücadele olacaktır." yanıtını verdi.