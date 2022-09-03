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Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

03.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durduruldu.

Araçta yapılan aramada, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.K. (27) ve A.B. (20) gözaltına alındı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 350 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

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