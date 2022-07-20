YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

20.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Eminim Diyarbakır'ı hep birlikte Türkiye'nin gündemine getirmek suretiyle kültürün ve sanatın burada ne kadar güçlü dinamikler olduğunu hep birlikte dünyaya duyurmuş oluruz"

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde "Kültür Yolu Festivali" düzenleneceğini bildirdi.

Demircan, tarihi İçkale yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Doğunun Kanatları" programı kapsamında karar verilen festivalle ilgili çalışmalar yapmak için kente geldiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının temel vazifesini "somut mirası bütün şehirlerde korumak, kollamak ve onları hayata katmak, somut olmayan miras ve yaşam tarzını da gelecek nesillere aktarmak" şeklinde tanımlayan Demircan, kültür festivalleriyle kenti ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Diyarbakır'da hükümet tarafından birçok iş yapıldığını aktaran Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sur ilçemizde geldiğimiz nokta gerçekten kayda değer, iftihar edeceğimiz bir nokta. Bunu Diyarbakır'a, ülkemiz vatandaşına ve dünyaya göstererek kültürümüzle övünmek ve bunu yaşatmak elbette ki vazifemizdir. Diyarbakır'da Sur ilçesinde gerçekleştireceğimiz kültür festivalinin maksadı tam da budur. Bu festivalin içerisinde tek bir disiplin değil, çok disiplin olacak. Sanatın farklı disiplinleriyle bizi biz yapan değerleri ortaya koymak bu festivalin yol haritasıdır. Dolayısıyla sinema, tiyatrodan, güzel sanatlardan, kültür varlıkları koruma kurulları ve vakıf yöneticileriyle buradayız. Sahadaki mekanları biliyoruz. Önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz kültür festivalinin temelini, yapacağımız işleri başlıklarıyla birlikte kararları vermek üzere bir dizi çalışma ziyaretleri yapıyoruz."

Diyarbakır'ı bütün değerleriyle ülkenin, dünyanın gündemine taşımayı düşündüklerini dile getiren Demircan, "Eminim Diyarbakır'ı hep birlikte Türkiye'nin gündemine getirmek suretiyle kültürün ve sanatın burada ne kadar güçlü dinamikler olduğunu hep birlikte dünyaya duyurmuş oluruz." diye konuştu.

- "Festivaller, kültürümüzün yansımalarıdır"

Vali Ali İhsan Su da Kültür Yolu Festivali için alanda çalışmaları fiilen başlattıklarını söyledi.

Diyarbakır için kültür festivalinin çok önemli olduğuna işaret eden Su, şunları kaydetti:

"Kültürün her alanında güzel etkinlikler gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız çok farklı etkinlikleri görme, sanatsal lezzetleri tatma imkanına sahip olacaklar. Festivaller, kültürümüzün yansımalarıdır, bu anlamda hem kültürümüzün yaşatılması hem de yeni nesillere aktarılması konusunda çok önemlidir."

Konuşmaların ardından Demircan ve Su, tarihi İçkale yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Eminim Diyarbakır'ı hep birlikte Türkiye'nin gündemine getirmek suretiyle kültürün ve sanatın burada ne kadar güçlü dinamikler olduğunu hep birlikte dünyaya duyurmuş oluruz"

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:05
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:46
Yatsı
21:20

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Çarşamba

Surkent Eczanesi
Sur
Murat Eczanesi
Yenisehir
Yeni İstanbul Eczanesi
Baglar
Park Eczanesi
Baglar
Irmak Eczanesi
Baglar
Rohat Eczanesi
Kayapinar
Gaziler Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.