YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

09.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara giden vatandaşlar yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti, buradaki çiçek ve ağaçlara su verdi.

Antalya'dan annesi ve yakınlarının kabrini ziyarete gelen Sedat Arslan, herkesin bayramını kutlayarak, bayramın barış ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti.

Sabah kıldığı bayram namazının ardından mezarlığı ziyaret ettiğini belirten Arslan, "Ölülerimize bir Fatiha okuduk, onları ziyaret ettik. Geleneğimizi sürdürmek için mezarlıkları ziyaret etmek zorundayız." dedi.

Kalabalık nedeniyle mezarlık civarındaki yollarda trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Diyarbakır ziyaret

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

Orman Eczanesi
Yenisehir
Nehir Eczanesi
Sur
Naz Eczanesi
Baglar
Zilan Eczanesi
Baglar
Zümrüt Eczanesi
Baglar
Berfin Eczanesi
Kayapinar
İnan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü sporcudan çok konuşulan poz! Göğüslerini elleriyle kapattı

Ünlü sporcudan çok konuşulan poz! Göğüslerini elleriyle kapattı

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.