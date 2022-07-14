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Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

14.07.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Şahin yönetimindeki 06 N 6032 plakalı otomobil, Ergani yolu Geyiktepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile Menice Şahin, Altun Akşit, Enes Akşit, Rabia Şahin, Esengül Şahin ve Nurdagül Şahin 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

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