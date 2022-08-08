YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

08.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde, 21 ABR 276 plakalı otomobil, Mahabad Bulvarı lunapark kavşağında 73 DC 548 kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Ege Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Canan Eczanesi
Baglar
Nurdan Eczanesi
Baglar
İskanevleri Eczanesi
Baglar
Diclekent Eczanesi
Kayapinar
Kartal Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.